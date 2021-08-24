Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Finlandiya’yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 4. maçında Finlandiya’yı 3-0 yenerek, 4’te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 4. maçında Finlandiya’yı 3-0 yenerek, 4’te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

Filenin Sultanları 4’te 4 yaptı
Kılıçdaroğlu, “Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yapan Filenin Sultanlarını yürekten kutluyorum. Harikasınız” dedi.