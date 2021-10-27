Kılıçdaroğlu’ndan tezkere açıklaması: Şehit istemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak-Suriye tezkerene neden ‘hayır’ oyu vereceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “Biz senin her dediğinin altına gidip mühür mü basacağız? Askerimizin ve polisimizin Suriye’de şehit olmasını istemiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Irak ve Suriye tezkeresine niçin “hayır” diyeceklerinin gerekçelerini açıklayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

TEZKERE: Tezkere geldi gruplara bilgi verilsin. Bu olmadı. Torba kanuna alıştık. Ama şimdi ‘torba tezkere’ dönemi başladı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna ‘evet’ deyin diyorlar. Biz senin her dediğinin altına gidip mühür mü basacağız?

NİYE KARDEŞİM?: Tezkereler gelirdi terörle mücadele konusunda 6 aydı, 1 yıldı. Şimdi 2 yıl. Niçin iki yıl bilen var mı? Ben 2 yıl getiriyorum sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var. Onu başkaları yapabilir. Ama biz CHP’yiz. MHP senin her dediğine ‘evet’ diyebilir. Ama biz ayrı partiyiz.

BEYEFENDİNİN BAKIŞI: Biz, ‘2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz’ diyoruz. Suriye’de barış olacak. Beyefendinin bakış açısı ise 3.5 milyon Suriyeli az geldi, şimdi bir de İdlib’den bir ordu gelsin.

KARŞIYIZ: Daha fazla mülteci istemiyoruz. Biz hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye’de şehit olmasını istemiyoruz. Niye garip gurebanın çocuğu orada şehit olsun. Komando marşını söyleyen TÜGVA’cılar var. ‘En büyük komutanımız da Erdoğan’ diyorlar. Eee gönder kardeşim onları Suriye’ye. Başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun.

BAHÇELİ’YE SORU: Bu tezkerede, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması var. Bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması. Erdoğan’a sormuyorum, Bahçeli’ye soruyorum, bu yabancı askerler kim? Sen, yabancı askerler Türkiye’ye gelsin diye el kaldıracaksın, milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin topraklarımızı çiğnemesini istemiyoruz.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez” dedi.

‘Taliban kuvvetlerini mi getireceksin?’

REZİLLİĞE SON VERİN: Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Terör mörör ayaklarına yatacaksın yabancı askerler buraya gelecek. Taliban kuvvetlerini mi getireceksin? Kim gelecek, Amerikalılar mı, Fransızlar mı, Almanlar mı, kimi çağıracaksın sen? Kimdir bu yabancı güçler, ben merak ediyorum. Adım gibi eminim bütün Ülkücüler, vatanseverler merak ediyor?

BÜYÜKELÇİLERİN AÇIKLAMASI: En son büyükelçiler olayı. Türkiye böyle bir rezaleti yaşamadı. Dünyada da böyle bir rezalet olmadı. Ekonomi allak bullak oldu. Dışişleri bürokratları devreye girdi. Olayı nasıl düzeltebiliriz diye. Gece gündüz çalıştılar. Görüşmeler yaptılar. Olayı telafi etmeye çalıştılar. Dolar ne oldu? Fatura 83 milyonun sırtına yüklendi. Bana söyler misiniz cumhuriyet tarihinde böyle garip bir devlet yönetimine tanık oldu mu?

MİLLET YEMEZ ARTIK: Memleketi bu hale kim getirdi? Dış güçler diyorlarsa, o zaman 20 yıldır Türkiye’yi dış güçler yönetiyor da bizim mi haberimiz olmadı. Eğer dış güçler bu ülkeyi yönetiyorlarsa, bu kararları alıyorlarsa beyefendi senin saraydaki işin ne? Neden devleti dış güçlere teslim ettin? Sanıyorlar ki millet bu havucu yiyecek. Yemez artık. Millet uyandı.