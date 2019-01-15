Kılıçdaroğlu’ndan Trump’a sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına değindi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kimse sokak kabadayısının diliyle Türkiye’yi tehdit edemez” dedi. Ankara’daki aday tanıtım toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası ile ilgili hükümete 9 soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu’nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“100. yılında inşallah 2023’te Sayın Mansur Yavaş Ankara’yı yönetecektir. Ankara’da bir beton ormanıyla karşı karşıyayız. Ama bunu değiştireceğiz. Bunu kimle değiştireceğiz. Bir kişinin gücü ve iradesiyle değiştireceğiz. O kişi ve arkadaşları Ankara’yı çağdaş hale getirecek.

Ankara’nın kaderini değiştireceğiz. 21. yüzyılın en görkemli başkentlerinden biri olacak Ankara. Hiçkimsenin işine son verilmeyecek. Çalışanların güvencesi Mansur Yavaş olacak. Harcanan paranın hesabını vermek bizim görevimiz. Mansur Yavaş da harcadığı her kurşun hesabını Ankaralılara ve millete verecek. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanlarımızı seviyoruz ve sorunlarının çözümü için her türlü çabayı göstereceğiz.

Trump’ın attığı tweet… Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz diyor. Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama gelmedi. Buradan açık ve net söylüyorum, bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye’yi kimse tehdit edemez. Kimse şunu unutmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lutfuyla kurulan bir devlet değildir. Sabaha kadar bekliyor, sabah olsa da Trump’ı arasam diye. Geldiğimiz noktayı görebiliyor musunuz?

AK Parti iktidarlarının Türkiye’yi yönettiği 16 yılda 162 milyar dolar oldu. Neden ses çıkaramıyorlar tefecilerin ellerinde olduğu için. Cumhuriyeti kuranların yaptığı ilk iş Osmanlı’dan kalan borçları sonuna kadar ödeyip dik durmaktı.

ERDOĞAN’A TANK PALET FABRİKASI TEPKİSİ

Her şeyi sattılar. Şimdi sıra askeri fabrikaları satmaya geldi. Sakarya’da 1975 yılında kurulan Tank Paket Fabrikası satılıyor. Özelleştirme adı altında peşkeş çekiliyor. Bu fabrikada Fırtına Obüsleri yapıldı. Bu fabrika yeniden kurulsa bedeli 20 milyar dolar. Şimdi bunu özelleştirip satıyorsunuz. Resmi Gazete’de yayınlandı, özelleştirilecek diye. Gelen tepkiler üzerine sarayda oturan kibir abidesi, ‘Yapılan iş özelleştirme de değildir, özelleştirme farklı şey. İşletme hakkının belli süre için BMC’ye devredilmesidir’ diyor. BMC kim iyi biliyorsunuz. Yalancıdan devlet adamı olmaz, millete hayır gelmez.

Benim imzam olsa Kılıçdaroğlu bunu uydurdu der ama kendi imzası var. Elimizde kararname var. Kararname olmasa yarın çark edecek. Sen kalkıyorsun Sakarya’da özelleştirme değil diyorsun. Yazdığına mı konuştuğuna mı inanalım. Yalan söylemek devleti yönetenler için yaıp değil midir? Hiçbir devlet kendi askeri fabrikalarını yabancılara peşkeş çekmez. Askeri fabrika yahu. 20 milyar dolarlık askeri fabrika.

TANK PALET FABRİKASIYLA İLGİLİ 9 SORU

Şimdi 9 soru soruyorum. Özelleştirme işlemleri için komisyon değer tespiti yapmış mıdır? Komisyon değer tespiti yaptıysa bu değer kaç lira? Fabrikanın özelleştirme işlemleri için ihale komisyonu oluşturuldu mu? İhale yapıldı mı, ne zaman ve nerede? hangi usule göre yapıldı? İhaleye kaç firma teklif verdi, verilen teklifler nelerdir? İhaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir? Fabrikada çalışan askeri personel özelleştirmeden sonra çalışmaya devam edecek mi? Devam edeceklerse askerlerimiz ihaleyi alan Katar firmasının emrinde mi çalışacaktır. Tank palet yapacak BMC şirketinin yüzde 49.9’u Katarlılara kaça satıldı? Bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa sebebi nedir?

YSK’ya güvenmiyorsanız seçimlere girmeyin diyorlar. Biz halkımıza güveniyoruz. Biz sandık ittifakı yapacağız her partiden vatandaşlarımız oy verecek. Bizim belediye başkanlarımız kimseyi ötekileştirmeyecek. Pozitif ayrımcılığı gecekondu bölgelerinden başlatacaklar.”

NTV