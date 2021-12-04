Kılıçdaroğlu’ndan TÜİK’e enflasyon tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’e enflasyon rakamları konusunda tepki gösterdi.

Mersin’de düzenlenen mitingde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle TÜİK’i eleştirdi. TÜİK binasına alınmamasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Sizin duvarlarınız bize vız gelir” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de düzenlenen “Milletin Sesi Mitingi”nde konuşuyor.

Açıklanan enflasyon rakamları üzerinden TÜİK’e tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Enflasyon açıkladılar yıllık yüzde 21,31. Bunlar devletin memuru mu sarayın memuru mu?” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Alışveriş yaparken bunlar görmüyor mu? Talimat gelmiş indirin. TÜİK rakamları üzerinden aylıkları belirliyorlar. Milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirliyorlar. TÜİK yüzde 3 belirliyor, akademisyenler yüzde 9 belirliyor” diye konuştu.

Dün saat 11.00’te TÜİK binasına gittiğini ancak içeri alınmadığını hatırlatan CHP lideri, şunları kaydetti:

“Şunu bütün emekçilerin, asgari ücretlilerin bilmesini isterim, TÜİK’e sizin hakkınızı korumak için gittim. Siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamlarını buldunuz diyecektim, kapı duvar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez milletvekilleri bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sizin duvarlarınız bize vız gelir.”