Kılıçdaroğlu’ndan Türk Ocakları açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türk Ocakları ile ilgili açıklama geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı’nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ”Bizim konuşmaya ihtiyacımız var, buna bile tahammül edemiyorlar, akıllarını yitirmişler” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu sözlerine; kalbinin durması sonucu 84 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın ustası Cüneyt Arkın’ın ailesine başsağlığı dileyerek başladı. Kılıçdaroğlu, ”Türk sinemasının önemli aktörü Cüneyt Arkın’ı kaybettik. Kara Murat’ı, Komiser Kemal’i o canlandırıyordu. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Türk Ocakları’nın 110. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilmişti. Kılıçdaroğlu, davetin ardından Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı’nın görevden alındığını okuduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, ”Sabah ‘Türk Ocağı İstanbul İl Yönetimi görevden alındı’ diye gördüm. Bizim kavgaya değil; birbirimizi dinlemeye, oturmaya ihtiyacımız var. İslam dünyasında dünya kadar sorun var, kan akıyor. Birbirlerini öldürenler İslam dünyasında. Birbirlerine silah çekiyorlar. İslam dünyasında kan durmasın mı, güzellik olmasın mı, demokrasi, adalet olmasın mı?Bizim konuşmaya ihtiyacımız var, buna bile tahammül edemiyorlar, akıllarını yitirmişler” diye konuştu.