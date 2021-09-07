Kılıçdaroğlu’ndan yeni anayasa açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasanın toplumsal uzlaşma ile hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ve eğitimdeki sorunlara değindi.

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Belediyelerimizle görüşelim, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kırtasiye, giyecek yardımı yapılsın” talimatını verdiği öğrenildi. Yeni “anayasa” çağrısı ve “seçim barajı” konusu da toplantıda ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun, “Biz yapacağız, millete götüreceğiz. İlk seçimde iktidar olduktan sonra. Erdoğan’ın çağrısının bir anlamı yok, bir dayanağı yok ki. Onlar başkanlık sistemini temel alan anayasa hazırlıyorlar. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Mevcut anayasayı dahi uygulamayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, anayasal bir hukuk devletine inanmayan bir zihniyetle zaten bir şey yapamazsın. Bir siyasi partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz. Anayasa toplumsal uzlaşmayla hazırlanır. Bu sistemi değiştireceğiz, toplumsal uzlaşmayla. Türkiye rahat bir nefes alacak” dediği aktarıldı.