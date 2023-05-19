Kılıçdaroğlu’ndan Zafer Partisi’ne ziyaret

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

ATA İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 28 Mayıs’taki ikinci tur seçiminde destekleyecek mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte, Zafer Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, şu dakikalarda Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi Genel Merkez binasındaki görüşmesi başladı.