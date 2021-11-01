Kılıçdaroğlu’ndan zam tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve otogaza yapılacak zamları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında eleştirdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Zamlar durmuyor. Ekim’de 93 kuruş zamlanan LPG’ye 48 kuruş daha zam yolda” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Doğalgaza yüzde 48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?” ifadelerine de yer verdi.