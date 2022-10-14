Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da kayıp 8 saati! AK Parti’den tepki: Neredeydi?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında 8 saat boyunca gazetecilerden uzak kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD’ye ziyaret gerçekleştirdi. Aslında CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha ziyarete gitmeden önce tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerin bile haberdar olmadığı bir 8 saat geçirmesi siyasetin gündeminde. AK Parti ve MHP’den o ziyarete ilişkin açıklamalar geldi. Peki kim, ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde Boston’dan Washington’a uçağa binmeyip karayoluyla hareket etmesi, o 8 saatlik sürede beraberinde götürdüğü gazetecilerin dahi nerede olduğuna dair haber edilmemesi siyasetin gündeminde.

AK Parti ve MHP’den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “8 saati açıklaması lazım” dedi. Tunç, “Özellikle hassas olduğu gizli görüşmeler de yaptığı buradan şüphe uyandırıyor. Bu anlamda 8 saatlik süre içerisinde nerede kaldığını, o iki şehir arasında nerelere uğradığını açıklamazsa elbette ki Pensilvanya’ya uğradığı yönündeki yorumlar bir netlik kazanır. Onun için kendisinin bu vakitler, nerede vakit geçirdiğini açıklaması lazım.” ifadelerine yer verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da “Araba yolculuğunda bile görüşme gerçekleştirmiş olabilir.” dedi. Akçay, “8 saat süren yol güzergahında işte kimlerle görüştüğü bir soru işareti. O araca bir takım basın tarafından, kamuoyu tarafından bilinmesini sakıncalı gördükleri kişilerle görüşmenin araç da gerçekleştiği de düşünülebilir.” açıklamasını yaptı.

“Gerçeklerin er, geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu söylenir.” diyen MHP’li Akçay, “Önümüzdeki günlerde de Kılıçdaroğlu’nun kimler görüştüğü, niçin karayolunu tercih ettiği hususu da ortaya çıkacaktır.” dedi.

CHP’den yanıt ise Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan’dan geldi. Özkan, “Bizim tutumumuz çok açık ve nettir. Şeffaf olmayan hiç bir ilişkide bulunmayız.” açıklamasını yaptı.