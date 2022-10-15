Kılıçdaroğlu’nun ardından İYİ Parti’den ABD’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından İYİ Parti’den de ABD’ye ziyaret gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından, İYİ Parti’de 15-17 Ekim tarihleri arasında bir heyetle ABD’ye çıkartma yapacak.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyet, ABD’de değişik seviyelerdeki muhataplarıyla, düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Erozan, Milliyet’e Türk Amerikan ilişkilerinde 13 başlıkta sorun tespiti yaptıklarını, bunların çözüm yollarını ve müstakbel iktidarlarında ABD ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin yolarının ele alınacağını kaydetti.

Salgın ertelemesi

Washington’daki Türk Festivali’ne de katılacak olan heyet Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan, ABD ziyaretine ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtlarken, daha önce de ABD’ye ziyaretler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ancak bugünlere fırsat bulabildiklerini kaydetti.

Ziyaretin Kılıçdaroğlu’nun gezisinin hemen akabinde gerçekleşmesi konusunda ise Erozan, “İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf” dedi. ABD’de hangi muhataplarla ve neleri görüşeceklerine ilişkin sorulara ise Erozan “Biden ile görüşmeyeceğiz, herkes emin olsun” diye esprili yanıt vererek “Bu ziyaretimizin amacı Türkiye ile ABD ilişkilerinin müstakbel iktidarımızda daha sağlıklı yürütülmesine yöneliktir” dedi.