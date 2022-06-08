Kılıçdaroğlu’nun danışmanına hapis şoku

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul için karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul hapis şokuyla sarsıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul’un, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme Gürsul’u, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanmasına ilişkin açılan davada yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yargılama yeniden başladı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Gürsul avukatı ile birlikte katıldı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Duruşmada son savunmasını yapan Gürsul davanın siyasi olduğunu söyleyerek, “Bunun en açık örneği önceki yargılamadaki gerekçeli kararda CHP genel başkanının başdanışmanı olmam artırım sebebi olarak belirtilmiştir” dedi.

Alınan savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fatih Gürsul’u, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Gürsul, Yargıtay tarafından bozulan yargılamada ise aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.