Kılıçdaroğlu’nun danışmanından şok özerklik çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuşirevan Elçi, özerklik konusuna değindi.

CHP’ye 27 Ekim’de katıldı, rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuşirevan Elçi, Irak Kürt bölgesel kanalı Rudaw’a konuştu. Elçi, özerklik tartışmalarına değinerek, CHP’nin Kürt hakları konusunda çeşitli projeleri olduğunu söyledi.

Elçi, “Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekli.” dedi.

“ÇÖZÜM ÇOK KOLAY”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Elçi, “Bugün Kürt sorununun çözümü çok kolay. Türkiye’deki Kürtler arasında bağımsızlık isteyenler çok az.” şeklinde konuştu.

ADAY SORUSUNA YANIT

Aday tartışmalarına değinen Elçi, “Altılı masa, HDP ve Kürtlerin de oy verebileceği bir aday çıkarabilir mi?” sorusuna yanıt verdi. Elçi, “Bugün ismi geçen adaylar arasında en iyisinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.