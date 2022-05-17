Kılıçdaroğlu’nun sözleri tartışma yarattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2008 yılında sarf ettiği sözleri tartışma yarattı.

Atatürk Havalimanı’nda millet bahçesi yapılmasına CHP kanadından tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı’nda eylem yapacaklarını duyurdu. Projeye tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 4 yıl önce kullandığı “Atatürk Havalimanı’nın yeşil alan yapılması bizim projemizdir” sözleri yeniden gündeme geldi.

2018 yılında “Atatürk Havalimanı’nın yeşil alan yapılması bizim projemizdir” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu inşasına başlanan projeye bu kez tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir bölümü millet bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı’na giderek eylem yapma kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da projeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“En değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar” diyen CHP lideri Katarlı ve Suudi Arabistanlı olduğu iddia edilen yatırımcılara Arapça seslendi. Kılıçdaroğlu, “Beytül malla ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz bunu bilerek gelin.” dedi.

Kaftancıoğlu’nun çıkışı ve Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası CHP liderinin 4 yıl önceki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

2018’de CNN Türk yayına katılan Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yapmıştı; Bizim telefonlarımızı dinledikleri için oraya ne yapacağımızı onlar kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar. Oranın planlarını dahil yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı binaların şekli dahil olmak üzere bütün bunların hepsi hazırlandı. Büyükşehir belediye başkanımız bunu açıklayacak.