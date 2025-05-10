Kılıçla Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

İSRAİL KONSOLLOSLUĞU ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

İstanbul’da, kılıç ve tabanca ile İsrail Konsolosluğu önünde “İsrail’i istemiyorum” diyerek havaya 5 el ateş eden B.K. adlı şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, B.K. dün İstanbul’daki konsolosluk önüne kılıcıyla gelerek “İsrail’i istemiyorum” ifadeleriyle bağırdı ve ardından havaya 5 el ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, kısa bir süre sonra üzerinde Arapça yazılar bulunan kılıç ve ateş açtığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen B.K.’nın emniyette 7 ayrı ‘asayişe müessir’ suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla ilgili kanuna muhalefet, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘mala zarar verme’ suçlamalarıyla işlemleri tamamlanan B.K., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.