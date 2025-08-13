Kılıçlı Köyü’nde Yangın Mağdurlarına Destek

YANGINDAN ZARAR GÖREN AİLEYE DESTEK ZİYARETİ

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde evi yangında hasar gören ailenin ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor. Yangın sonrası Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, mağdur ailenin yanında olmak için köye uğrayarak destek sağladı.

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ GÖREVDE

Aile ile gerçekleştirilen görüşmelerde, ihtiyaçları ayrıntılı bir şekilde belirlendi. Psikososyal Destek Ekipleri, ailenin yalnız olmadığını hissettirmek amacıyla çeşitli yardımlar sunuyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, yangın mağdurlarına yönelik psikososyal destek ve ihtiyaç giderme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

DEVAM EDEN DESTEK ÇALIŞMALARI

Bu süreçte ihtiyaçların karşılanması ve aileye sürekli destek verilmesi temin edilecek. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, benzer durumlarla karşılaşan tüketicilere yardımcı olmayı sürdürüyor.