Kılıçlı Şansölye Eflak’tır

YENİ SEZONDA YARIŞMADA SORULAN SORU

ATV’de yayımlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Bu sezon, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyicilere sunulan yarışmada, “Eflak Voyvodası III. Vlad’ın lakabı hangisidir?” sorusu soruldu.

CEVAP SEÇENEKLERİ VE DOĞRU CEVAP

Sorunun cevap şıkları arasında A: Kılıçlı Şansölye, B: Kazıklı Voyvoda, C: Kalkanlı Şövalye ve D: Miğferli Çar yer aldı. Doğru cevap ise “B: Kazıklı Voyvoda” olarak belirleniyor.

20 yaşındaki Harun Demirkol, Zonguldak’ta doğmuş ve burada yaşamını sürdürüyor. Lise mezunu olan Harun Bey, e-ticaret alanında faaliyet gösteriyor. Yarışmada yarışmacı, “Kalkanlı Şövalye” isminden bahsederek ilginç bir soru gündeme getiriyor.