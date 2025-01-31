Kılıçlı Törendeki Teğmenler Hakkında Karar Açıklandı

YEMİN TÖRENİ SONRASI SORUŞTURMA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu’ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreni sonrasında, yemin töreni ardından haklarında soruşturma başlatılan teğmenler ve avukatları, daha önce savunmalarını gerçekleştirmişti. Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma’ cezası istemiyle incelenmeye tabi tutuldu.

GEREKÇELİ KARARIN HAZIRLANMASI

Daha sonrasında, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler için, yasal mevzuatta belirlenen karar tarihini izleyen 10 iş günü süresi içinde gerekçeli karar hazırlandı. Gerekçeli karar, hazırlanmasının ardından onaya sunuldu ve sonrasında kamuoyu ile paylaşıldı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin kararını ilan etti.