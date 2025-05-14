Kilikya Ultra Maratonunda Tarih Ve Spor

KİLİKYA ULTRA MARATONU’NDA SPOR VE TARİH BİR ARADA

4. Kilikya Ultra Maratonu, tarih, doğa ve sporun birleştiği bir etkinlik olarak Mersin’de gerçekleştirilecek. Bu maraton, hem sporcular hem de izleyiciler için tarihi ve kültürel mirası gözler önüne serecek. Türkiye’nin en önemli ultra maratonlarından biri olarak kabul edilen bu organizasyona, sekiz farklı ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından toplam 646 sporcu katılacak. ABD, Singapur, Letonya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Tacikistan dahil olmak üzere pek çok ülkeden gelen atletler, Mersin’in limon ve portakal ağaçları arasında koşarak, bölgenin saklı tarihi ile kültür, doğa ve spor turizminin birleşimini yaşayacak.

PARKURLAR VE TARİHİ NOKTALAR

Maratonun parkurları, Cennet-Cehennem Obruğu, Kanlı Divane Ören Yeri, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi önemli tarihi yerlerden geçecek. 4. Kilikya Ultra Maratonu, sporcuların performanslarını sergileyebileceği 10K Kızkalesi Parkuru, 33K Lamos Parkuru ve 53K Kilikya Ultra Parkuru olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek. Bu etkinlik, sahilden tepelere kadar olan tarihi dokuları tanıtmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Kilikya Ultra Maratonu’nun sunduğu eşsiz manzaraya dikkat çekiyor. Taşkın, “Kilikya Ultra Maraton’u, Toros Dağları ile Akdeniz arasında yapılacak çok güzel bir etkinlik. Bu bir yarışmadan ziyade kişinin kendisiyle ve doğayla yarışması ve önemli olan belirlediği parkuru bitirebilmesi” dedi. Maratonun ilk startı sabah saat 06.30’da Lamos Kanyon’undan verilecek ve yarış Müze Plajı’nda sona erecek. Taşkın, “Sporcular ana yolu çok kullanmayacak, hemen tarihi doğanın içerisine girecek. Bu bölgedeki tarihi kalıntıların hemen hemen hepsine de uğrayacaklar. Bu nedenle çok keyifli, güzel, ülke tanıtımına, Mersin’in tanıtımına çok büyük katkıları olduğuna inandığımız bir organizasyon” şeklinde konuştu.