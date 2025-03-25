Kilim Mobilya Sosyal Medyada Boykot Ediliyor Mu?

SON GÜNLERDEKİ BOYKOT TARTIŞMALARI

Son günlerde sosyal medya platformlarında “Kilim Mobilya boykot ediliyor mu?” sorusu yoğun bir şekilde gündeme geliyor. Kullanıcılar, başta X (Twitter), Instagram ve Facebook olmak üzere birçok mecrada markayla ilgili paylaşımda bulunuyor. Bu durum ise geniş bir kitlenin dikkatini çekiyor. Peki, Kilim Mobilya gerçekten boykot ediliyor mu? Boykot çağrılarının arkasında yatan sebepler neler? İşte, merak edilen detaylar…

CHP’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamada, boykot listesinin bir parçası olarak Kilim Mobilya’ya da yer verdi. Bu açıklamadan sonra markaya yönelik sosyal medya üzerinde tepkiler ve boykot çağrıları gündeme geldi. Ancak, Kilim Mobilya bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kilim Mobilya’nın neden boykot edildiğine gelince, 1976 yılında Kayseri’de kurulan ve yerli üretim yapan bu markanın İsrail bağlantılı firmalarla direkt bir ilişkisi olmadığı çeşitli kaynaklardan belirtiliyor. Ancak, siyasi duruşlar ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle firmanın adı boykot listelerinde geçmeye devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BOYKOT İFADESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği bir konuşmada, “Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” ifadeleriyle Kilim Mobilya için boykot çağrısında bulundu.