Kilimli’de Kaçak Avcılık Yapıldı

YASA DIŞI AVCILIK OPERASYONU

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yasa dışı kalkan avcılığı yapan bir balıkçı teknesine yönelik düzenlenen operasyonda 114 kalkan balığı ve 14 bin metre ağ yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Çaycuma Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı ekipleri, Kilimli Limanı’na yanaşan bir balıkçı teknesinde denetim yürüttü.

KAÇAK AVCILIKTA KULLANILAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen kontrolde, yasa dışı avcılıktan elde edilen 114 kalkan balığı ile kaçak avcılıkta kullanılan 14 bin metre kalkan ağı tespit edildi. Ekipler, olayla ilgili tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatırken, idari para cezası uyguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN MÜCADELE

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.