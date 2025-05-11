Kilimli Köyünde Leylekler Anne Oldu

LEYLEKLER ANNELER GÜNÜ’NDE YAVRU SAHİBİ OLDU

Erzincan’ın Kilimli köyünde yaz kış terk etmeyen iki leylek, Anneler Günü’nde anne oldu. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, leyleklerle ilgili “Doğa bazen mucizesini tam zamanında getirir” başlığıyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

YAZ Kış YUVALARINDAN AYRILMIYORLAR

Kilimli köyünü mesken tutan leylekler, mevsim koşullarına aldırış etmeden yuvalarını bırakmıyor. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış aylarında leylekleri yakından takip ediyor. Kışın, karla kaplı yuvalarında görüntülenen leylekler için yapılan açıklamada, “Kim gidecek şimdi onca yolu? Bazı leylekler göçü sevmez. Belki de Erzincan Kilimli köyü sakinlerini çok misafirperver gördüklerinden gidemezler. Genel Müdürlük olarak pek çok kuş türünün göçünü takip ederken bu leyleklerimizin kalışını izliyoruz” denildi.

YAVRULAR DÜNYAYA GELDİ

Köydeki iki leylek, günümüzde yumurtadan çıkan 6 yavruyla anne oldu. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, leyleklerin yavrularını beklerken dron kamerasıyla görüntü aldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise “Erzincan Kilimli köyünde 10 yılı aşkın süredir göç etmeyen ve fedakarlıkla bekleyen leyleklerimiz, Anneler Günü’nde anne oldular. Doğa, bazen mucizesini tam zamanında getirir” ifadelerine yer verildi.

Haber: Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN