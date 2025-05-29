Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde mezuniyet etkinliği yapıldı. Tören, Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Müzik dinletisi ile başlayan organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü.

EĞİTİMİN TEMELİ VE DEĞERLERİN ŞEKİLLENMESİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, “Üniversiteler yalnızca bilgi aktarılan kurumlar değil, aynı zamanda bireylerin düşünme biçimlerini, değer dünyalarını ve topluma bakışlarını şekillendiren temel yapılardır.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Törende Mercidabık Kampüs Yol Koşusu’nda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Fakülte ve yüksekokullarda başarı gösteren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Ayrıca, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında üniversite birincisi olan öğrencilere de hediyeler verildi. Tören, üniversite birincisi Zehra Balcı’nın mezuniyet kütüğüne adını çakmasıyla devam etti. Ardından kep atma ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik son buldu.

KATILIMCI PROTOKOL VE AİLELER

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk ile diğer protokol üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.