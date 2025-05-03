Kilis Basın Cemiyeti, Gazetecileri Unutmayacak

KİLİS BASIN CEMİYETİ ÜYELERİ İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kilis Basın Cemiyeti üyeleri, İsrail’in gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar karşısında bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan gazeteciler, protesto amacıyla fotoğraf makinelerini ve kameralarını yere bıraktı.

GÖZ YUMANLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kilis Basın Cemiyeti Başkan Yardımcısı Necmettin Şekeroğlu, burada yaptığı açıklamada, Gazze’de hayatlarını kaybeden gazetecileri unutmayacaklarını vurguladı. Şekeroğlu, Gazze’de süregelen insanlık dışı saldırılar sonucunda, çocuklar, kadınlar ve sivillerin yanı sıra gerçeğin peşinden giden gazetecilerin de hedef alındığını ifade etti. “Uluslararası hukuka ve savaş ahlakına tamamen aykırı olan bu saldırılar, sadece bir halkı değil aynı zamanda hakikatin sesini susturmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

GERÇEĞİ BELGELEYENLER HEDEF ALINIYOR

Şekeroğlu, İsrail’de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 212 gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Aralarında 13 kadın gazetecinin de yer aldığı 212 basın mensubunun, görevlerini icra ederken hayatlarını kaybettiklerini dile getirdi. “Bu korkunç tablo, Gazze’de basın mensuplarının açıkça hedef alındığını ve gerçeklerin ortaya çıkmasının engellenmeye çalışıldığını göstermektedir” diyen Şekeroğlu, “Gazze’de görev yaparken şehit edilen gazeteciler, dünyanın gözü önünde işlenen zulmü belgelemeye çalışırken hayatlarını kaybetmişlerdir. Kalemleriyle, kameralarıyla, canları pahasına gerçeği haykıran bu cesur basın emekçilerini Kilis basını olarak rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.