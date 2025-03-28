Kilis Bayram Namazı Saati ve Detayları

KİLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kilis ilinde yaşayanlar, Kilis bayram namazının ne zaman kılınacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kılınan 2 rekatlık bayram namazı öncesi, namaza zamanında yetişebilmek için vatandaşlar “Kilis bayram namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını arıyor. Kilis bayram namazı saati 06.50’dir.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınıyor: İlk olarak niyet edilir, ardından tekbir alınarak eller bağlanır. Sübhaneke duası okunur. Yine eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat bu sırada imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. rekata kalkılır.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Ardından, ilk rekattaki iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbir alınır ve eller tekrar yanlara salınır, son olarak dördüncü tekbir alınarak rükuya gidilir. Rüku ve secdeden sonra oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır. Müezzinin refakatinde cemaat, üç defa tekbir (teşrik) getirir. Böylelikle imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.