Kilis Belediyespor TFF 3. Lig Şampiyonu

KİLİS BELEDİYESPOR ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞIYOR

Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup’ta mücadele eden Kilis Belediyespor, TFF 3. Lig kupasını almanın sevincini yaşıyor. Sahasında Araban Belediyespor’u 5-0 mağlup eden Kilis Belediyespor, grubunda şampiyonluğunu ilan etti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, sezonu şampiyonlukla tamamlayan takımı tebrik ediyor. Belediye Başkanı Hakan Bilecen de bu başarı sayesinde büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtiyor. Bununla birlikte Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Keleş, Kilis’in 16 yıllık süre boyunca 3. Lig hasretini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını ifade ediyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Konuşmaların hemen ardından şampiyonluk kupası, futbolcular ve taraftarlar tarafından kaldırılıyor. Sahada coşkuyla yapılan şampiyonluk kutlamaları, büyük bir heyecan yaratıyor.