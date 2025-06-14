Kilis- Hatay Karayolunda Kaza Meydana Geldi

Trafik Kazası Ayrıntıları

Kilis-Hatay karayolunun 40. kilometresinde, Gözkaya köyü yol ayrımında gerçekleşen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Merkez ilçeye bağlı Gülbaba köyü Sapkanlı Göleti mevkiinde meydana gelen kazada, H.D. (40) yönetimindeki 31 NCT 17 plakalı Fiat Linea ile M.K. (70) idaresindeki 27 APH 418 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda, her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

31 NCT 17 plakalı araçta sürücü H.D. ile birlikte yolcular F.D. (48), E.K. (43), L.K. (27), H.K. (7), H.N.K. (5) ve E.N.K. (7) yaralandı. Diğer aracın sürücüsü M.K. ise kazada yaralanan diğer isim arasında yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle 31 NCT 17 plakalı aracın bir tekeri yerinden çıkarak yola savruldu.

Olay Yerine Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine taşındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.