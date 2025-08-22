Kilis Jandarma, Alkol Denetimleri Yaptı

ALCOHOL CONTROL OPERATIONS

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, sürücülere karşı alkol denetimleri gerçekleştirdi. Alkollü araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi, bu kazalara bağlı can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen uygulamada çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi.

TRAFFIC RULES AWARENESS

Denetimler esnasında sürücülerin alkol oranları ölçülerek, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Trafikte güvenliğin sağlanması ve vatandaşların can güvenliğinin korunması için bu denetimlerin aralıksız bir biçimde süreceği duyuruldu.