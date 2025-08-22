Haberler

Kilis Jandarma, Alkol Denetimleri Yaptı

ALCOHOL CONTROL OPERATIONS

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, sürücülere karşı alkol denetimleri gerçekleştirdi. Alkollü araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi, bu kazalara bağlı can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen uygulamada çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi.

TRAFFIC RULES AWARENESS

Denetimler esnasında sürücülerin alkol oranları ölçülerek, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Trafikte güvenliğin sağlanması ve vatandaşların can güvenliğinin korunması için bu denetimlerin aralıksız bir biçimde süreceği duyuruldu.

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

