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Kilis Jandarma, Boğulma Riskine Dikkat Çekti

JANDARMA EKİPLERİNDEN BOĞULMA RİSKİNE KARŞI UYARI

Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, baraj ve gölet kenarlarında zaman geçiren vatandaşlara boğulma riski hakkında uyarılarda bulunuyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte suda meydana gelebilecek boğulma olaylarını önlemek ve bu tür üzücü olayların yaşanmaması için, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seve Barajı bölgesindeki piknik alanlarında bulunan vatandaşlara suya girmemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

EĞİTİCİ BROŞÜRLER DAĞITILIYOR

Ekipler, vatandaşlarla birebir görüşerek boğulma riski konusunda içerik barındıran broşürler dağıtıyor. Bu bilgilendirme çalışmaları sırasında dron kullanarak denetim de yapılıyor. Yaz boyunca bu denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği ifade ediliyor.

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