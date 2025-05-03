Kilis Jandarma Kültürel Varlık Korudu

KİLİS’TE KAÇAK KAZI OPERASYONU

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirası korumaya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde Elbeyli ilçesine bağlı Karacurun köyü’nde izinsiz kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı. V.G., M.C.D., Ö.D., A.D. ve E.K. isimli kişiler, izinsiz kazı yaparken Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edildi.

Olay yerine yapılan baskında, 2X. AXA 5×2 plakalı bir araç ile birlikte 5 adet kazma, 5 adet dedektör, 1 el feneri ve 1 av bıçağı ile tarihi değer taşıdığı düşünülen 25 adet sikke ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde el konulan malzemelerle ilgili inceleme devam ederken, gözaltına alınan şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli makamlara sevk edildi.

ŞAHISLAR SERBEST BIRAKILDI

Kilis Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.