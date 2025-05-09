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Kilis Jandarma, Suda Boğulma Uyarısı Yaptı

JANDARMA EKİPLERİ BOĞULMA RİSKİNE KARŞI UYARI YAPIYOR

Kilis’teki İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, baraj ve gölet kenarlarında bulunan vatandaşları boğulma tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde bilgilendiriyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Jandarma Komutanlığı’na ait Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Seve Barajı çevresinde piknik yapan insanlara suya girmemeleri hakkında uyarılarda bulundu.

BİREBİR GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Ekipler, vatandaşlarla birebir görüşerek boğulma riski hakkında içeren broşürler dağıttı. Ayrıca, denetimlerin etkinliği için dron kullanılarak havadan destek sağlandı. Bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerinin yaz mevsimi boyunca süreceği kaydedildi. Bu süreçte, insanların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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