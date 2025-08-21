Haberler

Kilis Önücpınar Sınır Kapısı’nda Geçişler Başladı

SURİYE’YE PASAPORT İLE GEÇİŞ BAŞLADI

KİLİS’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda, Suriye’ye pasaport ile geçiş işlemleri başladı. 8 Aralık sonrasında, Suriye’nin özgürleşmesiyle beraber normalleşme süreci çerçevesinde, Suriye Kara Hudut Kapıları’ndan pasaportla geçişlere izin veriliyor.

PASAPORT GEÇİŞLERİ YOĞUNLUK YARATIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama ile Suriye kara hudut kapılarında pasaportla geçişlerin başladığı belirtildikten sonra, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda önemli bir yoğunluk gözlemleniyor.

TKDK Tarafından Desteklenen Yatırımlar Açıklandı

Bilecik'te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayvancılık ile tarım projeleri için toplam 71 milyon TL'lik hibe sözleşmeleri yatırımcılara verildi.
Havalı ve Ateşli Silahlar Kursu Başladı

Elazığ'da ilk Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu, milli atıcı Yusuf Dikeç'in başarılarıyla yükselen atıcılık ilgisini profesyonelleştirmeyi hedefliyor. Kurs, 23 Ağustos'ta tamamlanacak.

