Kilis Önücpınar Sınır Kapısı’nda Geçişler Başladı

SURİYE’YE PASAPORT İLE GEÇİŞ BAŞLADI
KİLİS’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda, Suriye’ye pasaport ile geçiş işlemleri başladı. 8 Aralık sonrasında, Suriye’nin özgürleşmesiyle beraber normalleşme süreci çerçevesinde, Suriye Kara Hudut Kapıları’ndan pasaportla geçişlere izin veriliyor.
PASAPORT GEÇİŞLERİ YOĞUNLUK YARATIYOR
İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama ile Suriye kara hudut kapılarında pasaportla geçişlerin başladığı belirtildikten sonra, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda önemli bir yoğunluk gözlemleniyor.