Kilis Selahattin İyigün Ortaokulu Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERİN YEŞİLAY ZİYARETİ

Kilis Selahattin İyigün Ortaokulu’nun özel eğitim öğrencileri Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezden yapılan açıklama ile öğrencilere “Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası” kapsamında bağımlılığın tanımı ve bu konuda nasıl destek alabilecekleri konusunda uzman kişiler tarafından bilgi verildi.

Açıklamaya göre, YEDAM Kilis Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, “Öğrencilere sağlık yaşam hakkında bilgilendirme yapılarak Yeşilay’ın amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.” diyerek, etkinliğin kapsamına dair önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu tür bilgilendirmeler, öğrencilerin bilinçlenmesini sağlıyor ve sağlıklı bir yaşam amacı doğrultusunda atılan adımları destekliyor.