Kilis’te 26 Hayvan Bulundu

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN BULUNMASI

Kilis’in Polateli ilçesinde, Bağarası köyünde bir vatandaşa ait 26 küçükbaş hayvan kaybolmuş durumda. Olayın ardından vatandaş, durumu ilgili birimlere bildirerek yardım talep etti.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşın ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızlıca harekete geçti. Ekipler, kaybolan hayvanları bulmak için hem bölgede fiziki arama yaptı hem de drone ile tarama işlemleri gerçekleştirdi.

KAYIP HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, kayıp hayvanlar köy sınırları içerisinde bulundu ve sahibiyle buluşturuldu. Hayvanlarının bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür ederek Jandarma Asayiş Vakfı’na bir bağışta bulundu.

