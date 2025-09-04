KİLİS’te 3 Araç Çarpıştı, 1 Ölü

KAZA BİLGİLERİ

Kilis’te meydana gelen zincirleme kazada, 17 yaşındaki Fatma Baştaş yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kilis-İslahiye kara yolunun 10. kilometresinde gerçekleşti. Kazaya, Kilis yönüne doğru ilerleyen S.K.D. yönetimindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. yönetimindeki 79 M 0606 plakalı minibüs ve H.Ö.C.’nin kullandığı 06 CAC 059 plakalı otomobilin çarpışması sebep oldu.

Olayı gören diğer sürücülerin yardımıyla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin incelemesi sırasında, araçlardan birinde bulunan Fatma Baştaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı durumda olan N.F.Y., A.B., H.E. ve E.Ç. ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmeye alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.