Haberler

KİLİS’te, 3 Araçla Kaza Oldu

KAZA DETAYLARI VE KURBAN

Kilis’te gerçekleşen bir zincirleme kazada 17 yaşındaki Fatma Baştaş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kilis-İslahiye kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden S.K.D. yönetimindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. kontrolündeki 79 M 0606 plakalı minibüs ile H.Ö.C.’nin kullandığı 06 CAC 059 plakalı otomobil çarpıştı.

KURTARMA VE TEDAVİ İŞLEMLERİ

Kaza sonrası, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunanlardan 17 yaşındaki Fatma Baştaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan N.F.Y., A.B., H.E. ve E.Ç. ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te 139 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda 139 şüpheliyi gözaltına aldı; bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Birleşik Metal-İş, MESS’ten Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için ilk 6 ayda yüzde 58,5 zam talep etti; yaşam standartlarının düştüğünü vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.