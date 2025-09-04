KİLİS’te, 3 Araçla Kaza Oldu

KAZA DETAYLARI VE KURBAN

Kilis’te gerçekleşen bir zincirleme kazada 17 yaşındaki Fatma Baştaş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kilis-İslahiye kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden S.K.D. yönetimindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. kontrolündeki 79 M 0606 plakalı minibüs ile H.Ö.C.’nin kullandığı 06 CAC 059 plakalı otomobil çarpıştı.

KURTARMA VE TEDAVİ İŞLEMLERİ

Kaza sonrası, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunanlardan 17 yaşındaki Fatma Baştaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan N.F.Y., A.B., H.E. ve E.Ç. ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.