Kilis’te 3 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

KİLİS’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kilis’te yapılan bir operasyon sonucunda, bir motosiklet üzerinde gerçekleştirilen aramalarda 3 kilogram kubar esrar ele geçiriliyor. Operasyonu gerçekleştiren Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Gülbaba köyünde durdurdukları motosikletten uyuşturucu madde buluyor.

M.K. isimli şahsın kullandığı motosikletin heybesinde bulunan kubar esrarın ardından, şüpheliye ait iki farklı ikamette de arama yapılıyor. Bu aramalarda 20 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, 30 gram kenevir tohumu ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçiriliyor. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen F.A.K. de gözaltına alınıyor.

Her iki şüpheli adliyeye sevk ediliyor. F.A.K., ifadesinin ardından serbest bırakılıyor. Ancak M.K. tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.