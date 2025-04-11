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Kilis’te 4 Suçlu Yakalandı, 3 Tutuklandı

JANDARMA OPERASYONU SONUCUNDA YAKALAMA GERÇEKLEŞTİ

Kilis’te jandarma ekipleri çeşitli suçlarla aranan 4 kişiyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Bu şahıslar arasında yer alan 3’ü tutuklanarak cezaevine gitti. Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Maksatlı Timler, aranan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla bir operasyon düzenledi.

SUÇLAR ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Yapılan operasyon sonucunda, silahla yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, kaçakçılık ve bilişim yoluyla dolandırıcılık gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonun gerçekleştiği esnada bir kişi de adli işlemlerin ardından serbest kaldı.

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