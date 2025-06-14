Haberler

Kilis’te 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

KİLİS’TE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ OLAYI

Kilis’te, bir eve ve otomobile pompalı tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, 3 Haziran tarihinde gerçekleşen iki ayrı ikamete ve bir otomobile yönelik pompalı tüfekle ateş etme olayları üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak plakaları belirlenen iki motosiklet ile olay yerine geldiği tespit edilen M.S, Y.Ö, R.A. ve Y.E.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, R.A. ve Y.E.M. tutuklandı. Y.Ö. ise serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

2025 LGS Sınavı 15 Haziran

2025 LGS sınav tarih ve saati öğrencilerle velilerin ilgi odağı oldu. "LGS ne zaman?" ve "Sınav saati kaç?" soruları sıkça araştırılıyor. Ayrıntılar merakla bekleniyor.
Haberler

Adana’da Hava Durumu Nasıl?

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası Adana'da ani sıcaklık artışlarına yol açıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 15 Haziran 2025'te Adana'da hava durumu belirsizliğini koruyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.