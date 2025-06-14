Kilis’te 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

KİLİS’TE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ OLAYI

Kilis’te, bir eve ve otomobile pompalı tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, 3 Haziran tarihinde gerçekleşen iki ayrı ikamete ve bir otomobile yönelik pompalı tüfekle ateş etme olayları üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak plakaları belirlenen iki motosiklet ile olay yerine geldiği tespit edilen M.S, Y.Ö, R.A. ve Y.E.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, R.A. ve Y.E.M. tutuklandı. Y.Ö. ise serbest bırakıldı.