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Kilis’te 68 Şişe Kaçak Alkol Bulundu

ALKOLE YÖNELİK KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Kilis’te jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta 68 şişe gümrük kaçağı alkol buldu. Olayla bağlantılı olarak 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

YOL KONTROLÜNDE YAPILAN ARAMA

Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kocabeyli yol kontrol noktasında gerçekleştirdikleri bir operasyonda bir aracı inceledi. Yapılan arama sonucunda, farklı markalara ait 67 şişe viski ve 1 şişe rakı olmak üzere toplamda 68 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

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