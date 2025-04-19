Kilis’te Atıcılık Takımı Başarılı Sporcularla Büyüyor

GENÇ ATILAR YENİ HEDEFLERE KOŞUYOR

Kilis’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren atıcılık takımı, genç sporcuların milli takıma seçilebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Atıcılık takımının antrenörü İbrahim Binbir tarafından 3 yıl önce oluşturulan bu ekip, 15 lisanslı sporcusuyla çeşitli yarışmalarda başarılar kazanmış durumda. Sporcular, yeni başarılar elde etmek için antrenmanlarını sürdürerek ay-yıldızlı formayı giymek ve uluslararası şampiyonlarda madalya kazanmayı hedefliyor.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ VE BAŞARILAR

Antrenör İbrahim Binbir, AA muhabirine verdiği demeçte, Kilis’te atıcılığın henüz yeni bir branş olduğunu ve bu sporu daha geniş kitlelere tanıtmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. Binbir, öğrencilerinin kısa sürede gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu bilgileri aktardı: “5-9 Nisan’da Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda Yusuf Özay, Yıldız Erkek Havalı Tabanca kategorisinde birinci oldu ve aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı. Yusuf Mirza Eşki ise aynı kategoride üçüncülüğü elde etti. Yıldız B Kızlar takımımız da Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcularımız gerçekten yetenekli. İlk hedefimiz milli takıma girmek. Sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonaları, hatta olimpiyatlara kadar gitmeyi ümit ediyoruz.”

YUSUF ÖzAY’IN HEDEFİ

Türkiye rekoru kırarak birinciliği kazanan 11 yaşındaki Yusuf Özay, atıcılığa olan ilgisinin polis olan babasından kaynaklandığını ifade etti. Atıcılığı çok sevdiğini belirten Özay, şunları kaydetti: “Bu sporu çok seviyorum ve ileride Avrupa ile dünya şampiyonluğu hedefliyorum. Yusuf Dikeç gibi olmayı çok istiyorum. Onun katıldığı müsabakaları izliyorum ve bu sporu onun sayesinde daha çok seviyorum. Onun gibi olmak için çok çalışıyorum. Haftada 4 gün müsabakalara hazırlanıyorum.”

YUSUF MİRZA EŞKİ’NİN KARNESİ

Türkiye 3’üncüsü olan Yusuf Mirza Eşki (12), abisini örnek alarak bu spora yöneldiğini ifade etti. Silahlara olan ilgisinin de bu sporu seçmesinde etkili olduğunu belirten Eşki, “Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. İleride milli sporcu olmayı amaçlıyor ve büyük şampiyonluklar alarak olimpiyatlara kadar gitmek istiyorum.” dedi.