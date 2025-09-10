Kilis’te Balık Sezonu Açıldı

BALIK SEZONU AÇILDI

Kilis’te balık sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda çupra, levrek, somon ve hamsi yer almaya başladı. Vatandaşlar, özellikle lokum balığı ve levrek gibi çeşitleri et ve tavuk yerine tüketmeyi tercih ediyor. Balıkçı Serkan Aygün, ilerleyen günlerde Akdeniz’de sezonun açılmasıyla çeşitlerin artacağını ve fiyatlarda düşüş yaşanacağını belirtiyor.

KİLİS HALKI BALIKTA YENİ EĞİLİMLER GÖSTERİYOR

Son dönemde Kilis halkının tavuk ve kırmızı et yerine balığa yönelmeye başladığını ifade eden Balıkçı Aygün, “Şu an çupra, levrek, somon ve hamsi geliyor. Akdeniz’de de sezon açıldığında çeşitlerimiz artacak, fiyatlar biraz daha düşecek. Kilis halkı en çok levrek, çupra, somon, alabalık ve İzmir’den gelen lokum balığını tercih ediyor. Özellikle lokum balığına ilgi daha yüksek. Eylül’ün 15’inden sonra çeşitlerimiz daha da çoğalacak” diyor.

MÜŞTERİLERDEN BALIK YEME HEVESİ

Müşterilerden Abdulmecit Teksabuncu, “Ezme, lahmacun gibi yağlı yemeklerden insan biraz usanıyor. Ağustos’un 15’inden beri Serkan abiye soruyordum, ‘Av yasağı ne zaman kalkacak?’ diye. Sonunda kalktı, artık balık yiyeceğiz” şeklinde konuşarak balık yemeklerine duyduğu özlemi dile getiriyor.