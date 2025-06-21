Haberler

Kilis’te Başkan Mehmet Karakuş Yeniden Seçildi

MEVCUT BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ

Kilis’te Muhtarlar Derneği’nin gerçekleştirdiği başkanlık seçiminde mevcut başkan Mehmet Karakuş, yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sırasında Karakuş 64 oy alırken, rakibi Ahmet Polat 59 oyda kaldı. Bu sonuç, Karakuş’un güven tazeleyerek görevine devam etme hakkı kazanmasını sağladı.

BAŞKAN KARAKUŞ’TAN AÇIKLAMA

Seçim sonrası açıklama yapan Karakuş, “Tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Kazanan birlik, beraberlik ve Kilis oldu. Hep birlikte muhtarlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sıcak Hava Balonu Düştü, 8 Ölü

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alıp düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Olay sırasında toplam 21 kişi bulunuyordu.
Haberler

Ayrıntılar Yolda Geliyor..

Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki ikametinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemiyle ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.