Kilis’te Başkan Mehmet Karakuş Yeniden Seçildi

MEVCUT BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ

Kilis’te Muhtarlar Derneği’nin gerçekleştirdiği başkanlık seçiminde mevcut başkan Mehmet Karakuş, yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sırasında Karakuş 64 oy alırken, rakibi Ahmet Polat 59 oyda kaldı. Bu sonuç, Karakuş’un güven tazeleyerek görevine devam etme hakkı kazanmasını sağladı.

BAŞKAN KARAKUŞ’TAN AÇIKLAMA

Seçim sonrası açıklama yapan Karakuş, “Tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Kazanan birlik, beraberlik ve Kilis oldu. Hep birlikte muhtarlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.