Haberler

Kilis’te Bayram İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Kilis’te Kurban Bayramı nedeniyle 3 bin 162 güvenlik personeli görevlendiriliyor. Kilis Valiliği’nden yapılan duyuruda, bayram döneminde vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevinci yaşaması için gerekli önlemlerin alındığı ifade ediliyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında polis ve jandarma birimlerinden 3 bin 162 personelin yanı sıra, 604 aracın da belirli noktalarda görev alacağı bilgisi verildi. Valilik, “Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ibadethaneler, otogar, meydanlar, alışveriş mağazaları ile umuma açık alanlarda trafik ve asayiş güvenliği başta olmak üzere tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır” şeklinde bilgi paylaşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kharkiv’de Savaş Ortasında Eğlence Var

Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Flash Dancers striptiz kulübü, savaş koşullarında bile kapılarını açık tutarak yerel halkın stres atmasına olanak tanıyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen her gece hizmet veriyor.
Haberler

İnşaat Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye inşaat sektörü, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme gösterdi. Ancak, bazı inşaat malzemesi alt sektörlerinde üretim düştü, deprem bölgesi ise sektöre katkı sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.