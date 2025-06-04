Kilis’te Bayram İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Kilis’te Kurban Bayramı nedeniyle 3 bin 162 güvenlik personeli görevlendiriliyor. Kilis Valiliği’nden yapılan duyuruda, bayram döneminde vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevinci yaşaması için gerekli önlemlerin alındığı ifade ediliyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında polis ve jandarma birimlerinden 3 bin 162 personelin yanı sıra, 604 aracın da belirli noktalarda görev alacağı bilgisi verildi. Valilik, “Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ibadethaneler, otogar, meydanlar, alışveriş mağazaları ile umuma açık alanlarda trafik ve asayiş güvenliği başta olmak üzere tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır” şeklinde bilgi paylaşıyor.