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Kilis’te Bıçakçılar Yoğunluk Yaşıyor

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK

Kilis’te Kurban Bayramı yaklaşırken, bıçakçılarda gözle görülen bir yoğunluk meydana geliyor. Tarihi Sabah Pazarı’nda, bıçaklarını sergileyen ustalar, aynı zamanda bileme makinesiyle vatandaşların getirdiği bıçakları 30 lira karşılığında onarıyor.

15 yıllık deneyime sahip bıçak ustası Ali Ceritlioğlu, bayramın yaklaşmasıyla birlikte işlerinin artığını belirtiyor. Bıçak fiyatlarının bileme işlemlerinden daha yüksek olduğunu vurgulayan Ceritlioğlu, “Bıçak, satır ve baltaları 30 liraya biliyoruz. Yeni, kaliteli bir bıçağın satışı pahalı olduğundan vatandaşlarımız bizi tercih ediyor,” sözleriyle durumun önemine işaret ediyor.

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