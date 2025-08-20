Haberler

Kilis’te Durdurulan Araçta Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Kilis’te yapılan bir operasyon sonucu polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak ürün bulundu. Üç şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar dahilinde Öncüpınar gümrük yolu üzerinde şüpheli görülen bir araç durduruldu. Yapılan arama sonucunda alınan arama kararı doğrultusunda, aracın bagajında, koltuk altında ve yangın tüpü içinde bırakılmış 19 karton (190 paket) kaçak sigara, 16 kaçak cep telefonu, 11 şarj adaptörü, 3 marka saç düzleştirici ve 4,5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak araçta bulunan C.A.K., M.A. ve Ö.D. isimli kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

