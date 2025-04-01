Kilis’te Emeklilerin Eski Bayram Özlemi

KİLİSLİLER ESKİ BAYRAMLARI ÖZLÜYOR

Ramazan Bayramı çeşitli yerlerde kutlanırken, Kilisli emekliler eski bayramların ne denli özlemini çektiklerini ifade ediyor. Eski bayramların coşkusunun ve heyecanının çok daha fazla olduğunu söyleyen emekli öğretmenler ve memurlar, Kilis Emekli Kıraathanesi’nde bir araya gelerek bu nostaljik anıları paylaştı. Bugünkü bayramların geçmişteki sıcaklık ve güzellikten uzak olduğunu belirten katılımcılar, o günlerin hatıralarını yeniden canlandırdı.

GEÇMİŞİN UNUTULMAZ BAYRAMLARI

75 yaşındaki emekli öğretmen Durmuş Ayçin, “Şimdiki bayramlar ise eski bayramlara hiç benzemiyor. Bizim zamanımızda ‘Bayram Yerleri’ olurdu. Oralara gider, salıncaklara binerdik. Çocuklar bayramlık kıyafetlerini giyer, at arabalarıyla gezdirilirdi” dedi. Ayçin ayrıca, “O zamanlar bu kadar vasıta yoktu, bayramlarda at arabasıyla gezmek büyük bir mutluluktu. Bayramlıklarımızı geceden hazırlardık, sabahı iple çekerdik” şeklinde duygularını paylaştı.

70 yaşındaki emekli öğretmen Halil Dalgıç ise, “Eski bayramlar çok şahaneydi ama maalesef geride kaldı. Bayram diyebilmek için herkesin mutlu olması gerekiyor” yorumunda bulunarak, o dönemde insan ilişkilerinin daha güçlü olduğunu vurguladı. Dalgıç, “Komşuluk ilişkileri güçlüydü, herkes birbirine yemek götürürdü, bayramlarda kapılar çalınır, büyük küçük herkes bayramlaşırdı. Şimdi bayramları ancak kapıyı çalan çocuklardan anlıyoruz” diye konuştu.

YENİ NESİL İÇİN ESKİ BAYRAMLARIN ANLAMI

80 yaşındaki emekli nüfus memuru Nuri Kış, eski bayram geleneklerinin unutulduğunu belirtti. Kış, “Bayram günlerinde hep bir araya gelirdik. Eğer yabancı bir misafir varsa onu ağırlardık, herkes kurban bayramında yemeğini yapıp ortak bir ortamda paylaşırdı” dedi. Kış ayrıca, “Bayramlaşmalar sarılmalar, hal hatır sormalar çok içtendi. Şimdi ise o günler geride kaldı” şeklinde sözlerini sonlandırdı.