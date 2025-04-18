Kilis’te Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

YÜRÜYÜŞE KATILIM YÜKSEK OLDU

Kilis’te “Filistin İçin İnsanlık Dayanışma Yürüyüşü” gerçekleştiriliyor. Bu önemli etkinliğe, vatandaşların yanı sıra Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katılıyor. Herkesin bir araya gelerek destek verdiği bu yürüyüş, toplumsal dayanışmanın önemli bir göstergesi oluyor.

DUALAR VE ŞİİRLERLE ANMA

Etkinlikte şiirler okunuyor, dualar ediliyor ve tekbirler getiriliyor. Katılımcılar, “Çocuk katili İsrail” ve “daha kaç annenin yüreği yanacak” yazılı pankartlar taşıdılar. Yürüyüşe katılan tüm vatandaşlar, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan birey, yaşanan olaylara karşı duydukları tepkiyi ortaya koydu.

ETKİNLİK SONRASI ŞİİR DİNLLETİLERİ

Program, yürüyüşün ardından gerçekleştirilen şiir dinletileri, dualar ve tekbirlerle devam ediyor. Etkinlikte, Filistin’de hayatını kaybedenler için özel dualar yapılıyor. Bu anlamlı yürüyüş, katılımcılar arasında dayanışma ve birlik duygularını güçlendiriyor.