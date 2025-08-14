Kilis’te Gaz Kaçağı Panik Yarattı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kilis’teki altyapı çalışmaları esnasında oluşan gaz kaçağı, kentte büyük bir korku ve panik yarattı. Olay, Altınüzüm Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir sokakta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusuna zarar verilmesiyle gaz kaçağı meydana geldi.

PANİK YAŞANDI

Gaz kaçağının ardından çıkan ses, çevredeki insanlarda panik oluşturdu. Olayın hemen ardından yetkililere ihbarda bulunuldu ve çok sayıda ekip olay yerine intikal etti. Ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak gaz kaçağına müdahale etti. Bu korkutucu olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.