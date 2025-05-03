Kilis’te Gazze için kermes açıldı

KİLİS’TE KERMES AÇILDI

Kilis’te, İsrail’in saldırıları altında olan Gazze için bir kermes düzenlendi. Kilis MÜSİAD İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Kermeste, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından hazırlanan çeşitli ürünler satışa sunuldu.

KERMES GELİRLERİ GAZZE’YE BAĞIŞLANACAK

MÜSİAD Kilis İl Başkanı Seyit Hürcan, düzenlenen kermesten elde edilecek gelirlerin Gazze’ye bağışlanacağını açıkladı. Kermesin büyük bir ilgi gördüğünü aktaran Hürcan, emeği geçenlere teşekkür etti.