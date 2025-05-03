Haberler

Kilis’te Gazze için kermes açıldı

KİLİS’TE KERMES AÇILDI

Kilis’te, İsrail’in saldırıları altında olan Gazze için bir kermes düzenlendi. Kilis MÜSİAD İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Kermeste, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından hazırlanan çeşitli ürünler satışa sunuldu.

KERMES GELİRLERİ GAZZE’YE BAĞIŞLANACAK

MÜSİAD Kilis İl Başkanı Seyit Hürcan, düzenlenen kermesten elde edilecek gelirlerin Gazze’ye bağışlanacağını açıkladı. Kermesin büyük bir ilgi gördüğünü aktaran Hürcan, emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Su Jeti Yarışları Muğla’da Olacak

Bodrum, 10-11 Mayıs tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak; 50'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.
Haberler

Çerkezköy’de Yangın Patlama Sesleri Var

Çerkezköy'de bir kauçuk fabrikasındaki yangın, yakındaki parfüm tesisine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.