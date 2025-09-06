Kilis’te Gazze’ye Destek Çağrısı Yapıldı

GAZZE’YE DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Kilis’te gerçekleştirilen bir etkinlikte, Gazze’ye destek çağrısı yapıldı. Kilis Şehitler Parkı’nda, Gazze’de yaşamını yitirenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programda söz alan Bekir Şen, Gazze’de iki yıldır süren abluka ve saldırıların artık soykırım seviyesine ulaştığını belirtti.

GLOBAL SUMUD FILOSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla kurulan Global Sumud Filosuna da değinen Şen, 44 ülkeden yüzlerce aktivistin katıldığı bu filonun 80’i aşkın gemi ve yelkenli ile birlikte 31 Ağustos’ta Barcelona’dan hareket ettiğini, İtalya, Yunanistan ve son olarak Tunus’tan katılımlar ile yoluna devam ettiğini aktardı. Gazze’de yaklaşık iki milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Şen, “Gazze’de yaşanan durum tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Açıkça soykırım işlenirken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte, uluslararası mekanizmalar da durumu kıtlık olarak adlandırmaktadır” dedi.

ULUSLARARASI MEKANİZMALARA ELEŞTİRİ

Sistematik şekilde devam eden vahşetin ABD’nin koşulsuz desteği ile sürdüğünü vurgulayan Şen, “Her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı uluslararası mekanizmalar ve bölgesel güçler sessiz kalıyor. Bu sessizlik devam ederse tarihte eşi görülmemiş toplu ölümler yaşanacak” şeklinde konuştu. Gazze’ye acilen insani yardım koridoru açılması gerektiğini belirten Şen, “Karadan ve havadan insani yardımların ulaştırılması için her türlü adım atılmalıdır. İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil, tüm insanlık için doğrudan bir tehdit durumundadır” ifadelerini kullandı.